2020 yılında 17 milyon kişiye yeni maaş! Emekliye en az bin 256 lira!
2019 yılının son günlerinde Asgari Ücret zammının belirlenmesi an meselesi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı için en önemli etken ise, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamları olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları açıkladı.
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