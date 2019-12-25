2020 yılında 17 milyon kişiye yeni maaş! Emekliye en az bin 256 lira!

2019 yılının son günlerinde Asgari Ücret zammının belirlenmesi an meselesi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı için en önemli etken ise, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamları olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları açıkladı.