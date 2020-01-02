Asgari ücretteki artışla birlikte kıdem tazminatı da yüzde 15 arttı
Asgari ücret 2020 yılın net olarak 2324 TL olarak belirlenmişti. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete yüzde 15 yapıldı. Asgari ücrete gelen zam sonrası birçok maaş ve ödemede de artışlar oldu. İşsizlik maaşı ve AGİ de artmış oldu. Bunun yanında çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatına da zam geldi. Buna göre asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam, çalışanların kıdem tazminatını da artıracak. En düşük rakam 2.943 liraya, tavan fiyat ise 6.699 liraya çıkacak.
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