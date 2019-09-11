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Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı!

Küresel riskler yatırımcıyı güvenli liman, altına yöneltti. Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalardaki altın hesaplarının değeri temmuz sonu itibariyle 55 milyar lirayı aştı. Hesapların büyüklüğü ise 217.3 ton düzeyinde gerçekleşti. Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2018 sonunda 41 milyar 390 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Altına olan talebin artması ABD ile Çin arasındaki ticari gelişim jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.

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Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı!
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