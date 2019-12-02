Borsa İstanbul'da rekor günü
Borsa İstanbul'dan rekor geldi. Yükselişini sürdüren BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı.
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OTOMATİK OYNAT
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Borsa İstanbul'da rekor günü 02.12.2019 | 20:22
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Kasımda ihracat 16,2 milyar dolar oldu! 02.12.2019 | 16:21
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Kasım ayı ihracat verileri açıklandı 02.12.2019 | 12:44
02:39
Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması 02.12.2019 | 12:17
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Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması 02.12.2019 | 12:11
14:37
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkaldı 02.12.2019 | 11:44
09:22
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı! 02.12.2019 | 10:16
16:47
Haftanın ekonomi gündemi... (2 Aralık 2019 Pazartesi) 02.12.2019 | 10:00
00:45
Öğrencilere müjde... KYK borçları yapılandırılacak! 02.12.2019 | 09:52
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Asgari ücret zammı görüşmelerinin birincisi bugün başlıyor! 02.12.2019 | 09:52
01:56
Milyonlar merakla bekliyor! Asgari ücret için ne kadar zam yapılacak? 01.12.2019 | 13:29
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TANAP'ta tarihi gün! 30.11.2019 | 10:36
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Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama 29.11.2019 | 16:26
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Bakan Albayrak'tan Türkiye ekonomisini hedef alanlara çok sert tepki 29.11.2019 | 01:41
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Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması! Hedef yüzde 4,9 27.11.2019 | 21:22
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18:27
Asgari ücret ne kadar olacak? 25.11.2019 | 17:08