9 FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçış planı suya düştü

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik ve polisin ortak çalışmasında Gümbet Limanı'ndan 8 metrelik fiber tekneye binen 1'i kadın ve 8'i erkek 9 kişi, takip sonucu denize açıldıktan kısa bir süre sonra Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan sağlık personeli H.B., öğretmenler A.U. ve H.E., mali müşavir İ.B., bilgisayar mühendisi K.A.D., Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli doçent M.Ş., esnaf olan M.C.S ve K.G. ile işsiz İ.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğine teslim edildi.



Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı, 3'ünün ise FETÖ/PDY üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edildi. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de aranan şüpheliler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.