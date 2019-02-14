Alparslan Türkeş, İşkenceci Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

Son olarak, A Haber'deki Satır Arası programında yayınlanan görüntüler, Alparslan Türkeş'in Nurettin Soyer'le olan diyaloglarını ortaya çıkardı. Türkeş'in konuşmaları, Soyer'in imza attığı birçok skandal uygulamayı da gözler önüne serdi.



MİLLİYETÇİ TABANDA BÜYÜK RAHATSIZLIK VAR!

CHP'nin İzmir'de işkenceci Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i aday göstermesi, özellikle milliyetçi tabanda büyük rahatsızlık yaratmıştı. Sözde milliyetçi İYİ Parti'nin de Türkeş'e rağmen Soyer'i destekleyecek olması, parti açısından büyük bir ihanet olarak yorumlanmıştı...