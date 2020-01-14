Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi" denildi.
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