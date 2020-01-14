Web TV Haber Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı

14.01.2020 | 18:15

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi" denildi.

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