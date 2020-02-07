Web TV Haber Uçak kazalarında sağ kalmak için neler yapılmalı? Düşen uçakta sağ kalmamın yolları neler? | Video

Uçak kazalarında sağ kalmak için neler yapılmalı? Düşen uçakta sağ kalmamın yolları neler? | Video

Uçak kazalarında sağ kalmak için neler yapılmalı? Düşen uçakta sağ kalmamın yolları neler? | Video
07.02.2020 | 11:24

Uçak kazalarında sağ kalmak için neler yapılmalı? Uçaklarda emniyet kemerleri ne zaman açılmalı? İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkarak parçalanmasının ardından uzmanlar uçak kazalarında sağ kalmanın yollarını paylaştı.

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