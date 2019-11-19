Kim Milyoner Olmak İster? 18 Kasım 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı! İşte 'Kim Milyoner Olmak İster?' 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı yayınlanan 845. bölümü ve tüm soru ve cevapları...