Web TV Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner Olmak İster? 4 Kasım 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! (841. Bölüm)

Kim Milyoner Olmak İster? 4 Kasım 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! (841. Bölüm)

05.11.2019 | 08:50

Kim Milyoner Olmak İster? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile 4 Kasım Pazartesi gecesi milyonları yine ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu, birbirinden ilginç yarışmacılar yönelttiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' klasiği soruları ile ekranlarda heyecan fırtınası estirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster? 4 Kasım 2019 Pazartesi gecesi yayını tüm soru ve cevapları...

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