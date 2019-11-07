Galatasaray TV’deki Real Madrid maçını anlatan spikerin şok sözleri olay oldu “5’e razıydık”
Galatasaray TV spikerinin canlı yayındaki şok sözleri sosyal medyada olay oldu! Galatasaray TV’de Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşılaşması için “5’e razıydık” açıklaması Galatasaray taraftarlarını kızdırırken sosyal medyada da tepki çekti.
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