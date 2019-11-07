Web TV Spor Galatasaray TV’deki Real Madrid maçını anlatan spikerin şok sözleri olay oldu “5’e razıydık”

Galatasaray TV’deki Real Madrid maçını anlatan spikerin şok sözleri olay oldu “5’e razıydık”

07.11.2019 | 09:22

Galatasaray TV spikerinin canlı yayındaki şok sözleri sosyal medyada olay oldu! Galatasaray TV’de Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşılaşması için “5’e razıydık” açıklaması Galatasaray taraftarlarını kızdırırken sosyal medyada da tepki çekti.

REAL MADRİD KARŞILAŞMASI SONRASI FATİH TERİM'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR "YALNIZCA ÜZÜLMEDİK, AYNI ZAMANDA UTANDIK"

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:44
Real Madrid karşılaşması sonrası Fatih Terim'ten flaş açıklamalar "Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık" 07.11.2019 | 09:53
00:21
Galatasaray TV’deki Real Madrid maçını anlatan spikerin şok sözleri olay oldu “5’e razıydık” 07.11.2019 | 09:22
00:26
İngiliz polisi paylaştı! İşte Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a yapılan saldırının yeni görüntüleri 06.11.2019 | 22:55
28:44
Ziraat Türkiye Kupası kuraları canlı yayında çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri... 06.11.2019 | 16:01
08:57
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu 05.11.2019 | 15:44
10:07
Erman Toroğlu'dan çok konuşulacak hakemler açıklaması ''Hakemler futbolu bilmiyor!" 04.11.2019 | 11:40
05:55
Zeki Uzundurukan: Bu sezon da 2010-11 sezonu yolunda ilerliyor 03.11.2019 | 17:25
24:12
Ahmet Ağaoğlu: Kimsenin endişesi olmasın takipçisiyiz 03.11.2019 | 17:25
14:21
Ali Koç ile Zekeriya Alp'in ticari ilişkisi doğru mu? 03.11.2019 | 15:45
06:49
Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda ilk start verildi 03.11.2019 | 10:01
02:28
Şahika Ercümen yağmurlu havada Van Gölü’ne daldı 02.11.2019 | 18:13
11:17
Erman Toroğlu'nun Fatih Terim ve Galatasaray hakkındaki açıklamaları olay oldu! ''Fatih Terim'i...'' 02.11.2019 | 14:35
00:51
İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki maçında tribünler 'Türkiye' sloganları ile böyle inledi! 02.11.2019 | 11:25
07:21
Hamza Hamzaoğlu imzayı attı! Murat Cavcav: Hocamızla asıl olan hedeflerimiz için anlaştık 01.11.2019 | 15:47
01:03
Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda küfürlerin havada uçuştuğu tekme tokat kavga kamerada 31.10.2019 | 15:59
01:34
Yunanistan'da asker selamı veren Türk sporculara skandal ceza! 31.10.2019 | 14:28
00:40
Beğendiği futbolcu Kaka ile selfie çektirmek için kart gösteren kadın hakem sosyal medyada olay oldu! 31.10.2019 | 11:56
00:59
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek 31.10.2019 | 09:52
00:21
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı A Spor'da 30.10.2019 | 11:55
01:31
Engeline rağmen engelsiz rakiplerinin bileğini büktü 30.10.2019 | 10:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN