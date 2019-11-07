Real Madrid karşılaşması sonrası Fatih Terim'ten flaş açıklamalar "Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık"

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında sahadan 6 - 0 yenik ayrılan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Dierektörü Fatih Terim "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık" dedi.