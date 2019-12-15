Web TV Spor Sakaryaspor Başkanı bir çanta parayı soyunma odasına bıraktı!

Sakaryaspor Başkanı bir çanta parayı soyunma odasına bıraktı!

15.12.2019 | 14:16

500 Bin TL’yi bir çanta içerisinde soyunma odasına bırakan ve takıma güvendiğini dile getiren başkan Cumhur Genç; Arkadaşlar sezonun ilk yarsının son maçına çıkıyoruz. Sezona kötü başladık ama ondan sonra göstermiş olduğunuz azim mücadele isteği ile tekrar hedefimiz olan zirveye yaklaştık. İnşallah bu maçı da alıp daha da yaklaşacağız. Üç maç için dokuz puan pirim sözü vermiştik size iki maçı aldınız bu maçı alacağınızdan da şüphemiz yok. Söz verdiğimiz beş yüz bin lira annenizin ak sütü gibi hepinize helal olsun. Arkadaşlar biz bu sene şampiyon olacağız. Biz buna inandığımız için kongrede liderin on beş puan gerisinde olan bir takıma sahip çıktık aday olduk ve geldik. Dışarda iki yüz tane taraftarımız var. Sakarya’dan gelmiş çocuklar dışarısı eksi derece belki vücutları üşüyor ama kalpleri Sakaryaspor sevgisiyle sımsıcak bu çocuklar size inanıyor. Onun için buraya geldiler biz size inanıyoruz onun için buradayız; Sakarya halkı Sakarya şehri herkes size inanıyor. Biz bu sene şampiyon olacağız’’ dedi.

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