S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor
Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor, Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’ler test edilecek.Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu. Savaş uçaklarını uçuş nedeninde S-400'ler için tek ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı belirlendi. Ankara Kahramankazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları başkent semalarını tarayacak ve ilk testilerini gerçekleştirmiş olacak. Sistemin kurulum işlemlerinin ardından Nisan 2020'de aktif hale getirileceği öğrenildi.
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