Soyle bakalum VİBİ sen kimsun?
Geçtiğimiz günlerde Deloitte tarafından yapılan mobil kullanıcı araştırmasının sonuçları açıklandığında, akıllı telefonlarla mobil bankacılık uygulamalarının neredeyse sosyal medya kadar sık kullanıldığı ortaya çıktı. Ben de son dönemde sıkça adını duyduğumuz VakıfBank'ın akıllı mobil asistanı VİBİ ile tanışmaya karar verdim. Önce VakıfBank'ın mobil bankacılık uygulamasını telefonuma indirdim ve giriş yaptım. Uygulama menüsünün altında ortada VİBİ'yi gördüm.
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