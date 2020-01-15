"100 bin sosyal konut inşasına başlayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da Akıllı Şehirler Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "100 bin sosyal konut inşasına başlayacağız. Şuan müracaatlar bitti. 1 milyon 92 bin 741 başvuru gerçekleşti" dedi.
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