Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da Akıllı Şehirler Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "100 bin sosyal konut inşasına başlayacağız. Şuan müracaatlar bitti. 1 milyon 92 bin 741 başvuru gerçekleşti" dedi.