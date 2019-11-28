"11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı Aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yaşanan tepki çeken olayla ilgili olarak "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek" dedi. Bakan Soylu, ayrıca 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lı teröristin Aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini açıkladı.