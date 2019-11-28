Web TV Türkiye "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı Aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz"

"11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı Aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz"

28.11.2019 | 12:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yaşanan tepki çeken olayla ilgili olarak "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek" dedi. Bakan Soylu, ayrıca 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lı teröristin Aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini açıkladı.

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