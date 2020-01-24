15 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'na 50 Bin TL istiyor!

Tokat'ta aktarlık yapan Serdar Türk (47), 15 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti. Parayı 15 yıldır kasasında saklayan Türk, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.