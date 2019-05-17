322 metrede nefes kesen çalışma havadan görüntülendi

Anadolu ve Avrupa Yakasını 3.kez karayolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim köprüsünün Kulelerindeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. İşçilerin 322 metre yükseklikte sis içinde eşsiz manzara eşliğinde yaptığı çalışmalar nefes kesti. İşçiler güvenlik halatları ile kulenin en tepesinden sarkarak kulenin boyalarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek köprüsü üzerinde çalışan işçilerin güvenlik halatları ile çalışmaları havadan çekilen görüntülere yansıdı.