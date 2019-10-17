40 terörist teslim oldu, 600'e yakın terörist YPG'den firar etti
Güvenlik kaynaklarınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 40'tan fazla teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
01:17
Terör örgütünün kış yapılanmasına büyük darbe 17.10.2019 | 14:17
02:59
40 terörist teslim oldu, 600'e yakın terörist YPG'den firar etti 17.10.2019 | 14:16
02:26
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi havadan görüntülendi 17.10.2019 | 13:37
01:47
00:23
01:01
01:04
Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek! 17.10.2019 | 11:59
01:10:46
08:42
01:22
YPG'li Terörist Kadın Kılığında Kaçarken Yakalandı 17.10.2019 | 10:12
02:24
Almanya'da PKK Terörü! 17.10.2019 | 10:01
03:40
Resulayn'da çatışma anları! Ev ev terörist temizliği 17.10.2019 | 09:56
02:42
Kıbrıs Gazileri Mehmetçiğin Yanında 17.10.2019 | 09:33
02:41
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti 16.10.2019 | 06:26
00:50
"Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez" 17.10.2019 | 00:08
05:45
Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' mesajı: Kahraman Mehmetçiklerimiz... 16.10.2019 | 23:59
01:00
HDP'li Garo Paylan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler 16.10.2019 | 23:20
06:01
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi Muhammed Omar bebek anısına! 16.10.2019 | 22:54