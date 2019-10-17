40 terörist teslim oldu, 600'e yakın terörist YPG'den firar etti

Güvenlik kaynaklarınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 40'tan fazla teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi.