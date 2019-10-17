A Haber'den ses getiren 'Deprem Kapıda' klibi
A Haber ekibinden sosyal medyada ses getiren 'Deprem Kapıda' video klibi... Herkes deprem ile ilgili bir haber beklerken, A Haber ekibi sıcak gündeme dair, Suriye'nin kuzeyini YPG/PKK'lı teröristlerden temizlemek için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatına ile ilgili provokatörleri deşifre etti. "Dolar 10 TL olacak" diyen de oldu, "Türkiye derhal savaşa son vermelidir" diyen de... Hatta birileri daha da ileriye gidip küstahlaşıp "Bu savaş aynı zamanda Kürtlere karşı başlatılmış bir savaştır" diyerek birliğimize, dirliğimize zarar vermek istedi. Merhum Lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar" sözleriyle biten işte sosyal medyada çok konuşulan o video klip...
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