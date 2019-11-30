Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tarihi proje TANAP bugün faaliyete geçiyor!
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi proje TANAP bugün faaliyete geçiyor! TANAP Genel Müdürü Dr. Saltuk Düzyol, tarihi proje TANAP'ın önemini A Haber canlı yayınında anlattı ve "Önümüzdeki yıllarda Türk tüketicisi de gazı daha uygun fiyatlarla tüketme imkanına kavuşacak" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:53
01:18
08:16
07:27
TANAP'ta tarihi gün! 30.11.2019 | 10:36
01:59:59
12:21
00:17
Fatih Portakal'dan saygısız hareket! Başkan Erdoğan'ın taklidini yaptı 29.11.2019 | 19:14
00:21
Bitlis’te araziye gizlenen EYP böyle imha edildi 29.11.2019 | 18:01
03:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda sergi açılışına katıldı 29.11.2019 | 17:36
01:21
Balon balığı yeni gelir kapısı olacak! Zehri ilaç yapımında kullanılacak 29.11.2019 | 17:25
02:47
İstanbul Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi 29.11.2019 | 16:32
00:38
Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama 29.11.2019 | 16:26
00:51
18:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 29.11.2019 | 16:01
29:46
07:55
03:02
00:56
00:33
Bakan Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e evinde ziyaret! 29.11.2019 | 14:53
00:44
Türkiye şehitlerini uğurluyor 29.11.2019 | 14:18