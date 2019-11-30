Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tarihi proje TANAP bugün faaliyete geçiyor!

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi proje TANAP bugün faaliyete geçiyor! TANAP Genel Müdürü Dr. Saltuk Düzyol, tarihi proje TANAP'ın önemini A Haber canlı yayınında anlattı ve "Önümüzdeki yıllarda Türk tüketicisi de gazı daha uygun fiyatlarla tüketme imkanına kavuşacak" dedi.