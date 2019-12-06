Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'i katleden cani hakkında flaş açıklama
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,Ordu'da Ceren Özdemir'i katleden caninin açık cezaevine geçmesi hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi.Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül," Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımız olayı tüm yönleriyle inceliyor. Açık cezaevleriyle ilgili bir çalışma yapılacak. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'i katleden cani hakkında flaş açıklama 06.12.2019 | 10:40
03:51
Bakan Gül'den flaş açıklamalar 06.12.2019 | 10:18
00:32
İzmir’de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı 06.12.2019 | 10:12
01:27
HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı 06.12.2019 | 09:26
02:14
Başkan Erdoğan'dan Cambridge Camisi'nin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti 06.12.2019 | 00:11
14:29
09:10
İstanbul’da susuzluk alarmı! 100 günlük su kaldı... 05.12.2019 | 21:31
01:08
Rus savaş gemisi ‘Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti 05.12.2019 | 18:20
23:37
13:06
03:55
Başkan Erdoğan Londra'daki NATO zirvesini Türk gazetecilere değerlendirdi 05.12.2019 | 15:07
00:36
PKK'nın 20 kilo patlayıcısı imha edildi 05.12.2019 | 14:19
07:33
İçişleri Bakanı Soylu'dan Ceren Özdemir cinayeti hakkında açıklama! 05.12.2019 | 12:23
06:13
Bakan Gül'den Ceren Özdemir mesajı! 05.12.2019 | 11:04
08:06
TCMB 2020 para ve kur politikası açıklandı 05.12.2019 | 10:56
00:36
ABD'li aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayranlığını böyle anlattı 05.12.2019 | 09:59
04:18
İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları... 05.12.2019 | 09:53
34:33
Başkan Erdoğan Londra'da Türk vatandaşlarına hitap etti 05.12.2019 | 01:05
03:09
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Suriye mesajı: Gözü olanlar terk etsin 05.12.2019 | 01:00
01:43
Bahçeli'den istismarı önlemek için flaş hamle: "Beklemeye aldık" 04.12.2019 | 17:27