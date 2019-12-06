Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'i katleden cani hakkında flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,Ordu'da Ceren Özdemir'i katleden caninin açık cezaevine geçmesi hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül," Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımız olayı tüm yönleriyle inceliyor. Açık cezaevleriyle ilgili bir çalışma yapılacak. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır" dedi.