Web TV Türkiye AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki

AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki

29.01.2020 | 12:58

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı sözde barış planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Trump'ın açıkladığı planın barış ile ilgisi kesinlikle yok. Bu açıklama Filistin halkının meşru taleplerinin hiçe sayılmasıdır." dedi.

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