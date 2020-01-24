Almanya Başbakanı Angela Merkel "Maddi katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki görüşme sona erdi. İki lider ortak açıklama yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuşmasında yaşanan mülteci krizine de değinerek "İdlib'deki durumu da ele aldık. Oradan kaçan insanların çadırlarda barındıklarını ve onların durumumun düzletmek için maddi katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilettik" dedi.