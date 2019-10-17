Almanya'da PKK Terörü!

Türkler Almanya'da saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Türk kökenli bir Alman vatandaşı terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca saldırıya uğradı. Barış Pınarı Harekatı'nı prostesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları Türk kökenli vatandaşı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan 50 yaşındaki vatandaş hastanede tedavi altına alındı.