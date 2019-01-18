Antalya'da park halindeki araçtan hırsızlık anı kamerada!

Edinilen bilgiye göre Muratpaşa ve Kepez ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak, olayları gerçekleştiren şüphelilerin B.G.,F.K. ve M.B olduğunu belirledi. 3 şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobilden hırsızlık olayına karışan B.G'nin olaydan önce bisikleti ile keşif yaptığı öğrenildi. Şüphelinin otomobilin başında bir süre beklediği kimsenin gelmediği anda sert bir cisimle ön camı kırıp içerideki çantayı alması kameralara yansıdı.