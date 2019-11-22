Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Görüşümüz nettir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır."
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