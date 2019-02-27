Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan vergi reformunu hedefe koymuş bir yönetim var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak: Yeni eko-sistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar yapılacak. Türkiye iyiye gidiyor. KDV iadalerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için ihtisas vergi dairelerini kurduk. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan vergi reformunu hedefe koymuş bir yönetim var. Vergi reformu çalışmaları çok önemli. Vergi sistemimizi daha bütüncül bir anlayışla tasarlıyoruz. Yeni vergi reformunda özel sektörün önünü açacak resim ortaya koymamız lazım" ifadelerini kullandı.