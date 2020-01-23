Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var." dedi. Türkiye ekonomisinin ilk kez cari fazla verdiğini belirten Bakan Albayrak, "Merkez Bankası en az FED kadar bağımsız. Bu yıl enflasyonun istikrarlı ve tek hanede olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.