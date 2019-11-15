Bakan Soylu: "DEAŞ'lı terörist uçakla sınır dışı edildi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste ilişkin, ''Biraz önce uçakla sınır dışı edildi'' dedi.
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