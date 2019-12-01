Bakan Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili açıklama geldi. Soylu açıklamasında 'Nerede olduğunu biliyoruz' dedi.
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