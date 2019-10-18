Başkan Erdoğan: "444 km güvenli bölge sayılacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya temsilcilerini kabulünde önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, "TSK envanterinde kimyasal silah yok" dedi. Erdoğan açıklamasında ABD ile varılan anlaşmayla 444 kilometrenin güvenli bölge olarak kabul edileceğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına bağlanan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali önemli değerlendirmelerde bulundu.