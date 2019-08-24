Başkan Erdoğan Artvin'de Yusufeli Barajı'nda inceleme sırasında Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunduğu esnada kendisine sorulan soruları cevapladı. Başkan Erdoğan Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili olarak "Silahlı Kuvvetlerimiz gerek deniz gerek hava hep birlikte orada faaliyete katılıyorlar. Burada Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını ve Türkiye'nin haklarını biz kimseye yedirmeyiz. Ama bizim ana muhalefetimiz orada bizim gemilerimizin olup olmadığından bile haberi yok. Ay yıldızımız gemilerimizle beraber orada bulunuyor. Sürekli irtibat halindeyiz o süreci de yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.