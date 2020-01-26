Başkan Erdoğan Afrika ülkelerini ziyaret öncesi Elazığ depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır." açıklamasında bulundu. Ayrıca depremi siyasi istismar vesilesi yapanlar hakkında da açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bu durumu siyasi istismar meselesi yapanlar var" dedi.