Web TV Türkiye Başkan Erdoğan: "Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı"

Başkan Erdoğan: "Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı"

15.01.2020 | 15:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü siz de görüyorsunuz. Son seçimlerin üzerinden 1 sene geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı. Siz belediye başkanlarımızdan isteğimiz kendi işinize, kendi gündeminize odaklanmanızdır. AK Partili başkanlar rutine sığınan değil, çığır açan örnek adımlar atmak zorundadır. Tevazu, samimiyet ve gayretin merkezde olduğu siyaset anlayışını temsil etmenizi bekliyorum." dedi.

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