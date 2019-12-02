Başkan Erdoğan'dan baca filtresi düzenlemesine veto
MYK sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrika bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini açıkladı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız çevre konusunda hassasiyetini göstermiştir" dedi.
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