Web TV Türkiye Başkan Erdoğan'dan baca filtresi düzenlemesine veto

Başkan Erdoğan'dan baca filtresi düzenlemesine veto

02.12.2019 | 20:53

MYK sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrika bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini açıkladı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız çevre konusunda hassasiyetini göstermiştir" dedi.

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