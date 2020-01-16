Başkan Erdoğan'dan sigara açıklaması!

Sigara kullanımı konusunda milyonları uyaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara konusunda şunları söyledi:"Sigara başta olmak üzere, tütünle mücadele konusunda, tek tip sigara paketi uygulamasıyla bu alanda 7. ülke olduk. Tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin.