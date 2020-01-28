Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Hedefimiz Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, 17 senede tarihi reformlara imza atıldığını belirterek, Kanal İstanbul ve yerli otomobil projelerine ilişlin de önemli mesajlar verdi.
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