Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Hedefimiz Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, 17 senede tarihi reformlara imza atıldığını belirterek, Kanal İstanbul ve yerli otomobil projelerine ilişlin de önemli mesajlar verdi.