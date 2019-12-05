Web TV Türkiye Başkan Erdoğan Londra'daki NATO zirvesini Türk gazetecilere değerlendirdi

Başkan Erdoğan Londra'daki NATO zirvesini Türk gazetecilere değerlendirdi

05.12.2019 | 15:07

NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk gazetecilerle buluştu. Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirdiği ikili temaslara değindi ve zirveyle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "NATO’nun gücü, müttefikler arasındaki birlik ve dayanışmadan kaynaklanıyor. Bu noktada ittifakın bütün üyelerinin güvenlik kaygılarını ve tehditlerini dikkate alması esas ilke olarak göz önünde bulunuyor. Zira bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. Biz NATO üyesi olarak PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz. Bunu da konuşmamda özellikle vurguladım." dedi.

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