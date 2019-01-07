Bolton'un açıklamalarına Akar'dan sert tepki

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Türkiye, Kürt savaşçıların güvenliğini garanti etmeli" sözlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt geldi. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK, YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" ifadelerini kullandı.