Web TV Türkiye "Bu türden olayların yaşanmaması için de bu herkese bir ders olur"

"Bu türden olayların yaşanmaması için de bu herkese bir ders olur"

16.12.2019 | 12:33

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna’da yakalandı. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti zanlılarından N.G.B.'nin yakalanmasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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