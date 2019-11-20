CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı 49 tiyatrocudan eylem

Antalya Büyükşehir Belediyesince sözleşmeleri feshedilen 49 tiyatro sanatçısı ve Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT) Seyirci Platformu üyeleri, işten çıkartmalara tepki gösterdi.

Belediye önünde toplanan tiyatrocular işten çıkartmalara tepki gösterdi. AŞT Seyirci Platformu Sözcüsü Gökben Horozoğlu, 2015 yılında hazırlanan AŞT Yönetmeliği'nin meclis tarafından onaylandığını belirterek,dedi.Oyun ve turnelerinin çoğunun reddedildiğini kaydeden Sinem Korola ise,dedi.Atamaları eleştiren Korola,diye konuştu.Sanıldığı ve anlatıldığı gibi diktatör rejimi değil, aksine üretenin yönetmesini sağlayan bir madde olduğunun altını çizen Korola,dedi.