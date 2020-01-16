Web TV Türkiye CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor!

CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor!

16.01.2020 | 17:34

Seçimlerden önce "Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız" diyen HDP ve CHP'li adaylar, seçimi kazanıp başkan oldukları andan itibaren binlerce işçiyi kapının önüne koydu. AK Parti’den CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde işten çıkarmaların sayısı 6 bin 327’ye ulaştı. Hak-İş’e bağlı 29 bin 272 işçi sendikalarından zorla istifa ettirildi..

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