CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer ismi neden önemli?

CHP’de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerde İzmir adayını ve gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Pazarcı: "CHP'nin tanıttığı Tunç Soyer ismi neden önemli? CHP, Tunç Soyer'i aday göstererek adeta insan haklarına ve demokrasiye karşı bir savaş açmış olacak. Çünkü Tunç Soyer 1980 darbesinin Ankara sıkıyönetiminde başsavcıydı yani oradaki tüm insanlık dışı uygulamaların altına imza atan bir isimdir" ifadelerini kullandı.