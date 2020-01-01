Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğe hitap etti: "Sizin duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye’nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır’da "havacılar" ve Trabzon'da "denizcilerle" bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitap ederek, "Sizin duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor." dedi.
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