Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalli mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile ortak basın açıklaması yaptı. Senegal ile 2018 yılında hedeflerin bir çoğunun gerçekleştirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada 7 anlaşmaya imza attık ve dolu bir gün geçirdik. 2018'de hedeflerimizin bir çoğunu gerçekleştirdik. Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolardır." dedi.