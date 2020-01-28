Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalli mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalli mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı

28.01.2020 | 17:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile ortak basın açıklaması yaptı. Senegal ile 2018 yılında hedeflerin bir çoğunun gerçekleştirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada 7 anlaşmaya imza attık ve dolu bir gün geçirdik. 2018'de hedeflerimizin bir çoğunu gerçekleştirdik. Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolardır." dedi.

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