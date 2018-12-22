Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulunda konuşuyor. Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere (gençlere) emanet ediyorum. Konuşmasında gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" dedi.