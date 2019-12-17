Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenevre'de 1. Küresel Mülteci Forumu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Özellikle batı ülkelerini samimiyetsiz tutumlarından ötürü eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu meseleye sadece güvenlik ve çıkar penceresinden bakarak bu sorun çözülemez. Dikenli tellerin sizi koruyacağını sanmak yanılgıdır. Mülteci gelmesin diye botları batırmaya varana kadar ilerlediler. Mülteci düşmanlığı üzerinden oy yarışına giren siyasetçileri bile gördük." dedi.