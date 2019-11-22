Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Zengin için kullanılan skandal ifadeye çok sert tepki!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; TBMM'de CHP'lilerin Özlem Zengin için kullandıkları skandal hakaretlere tepki göstererek "Parlamentoda Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? İfadeye bak; 'Ulan… Şu kadını susturun…' bir kadına böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana ben ne dedim? Bunlar edepsiz, ahlaksız… Bir hanımefendiye bu ifadeleri kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız! Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bunu hazmedemiyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu. AK Parti'nin kadınları engelleri aşa aşa iktidara yürüyor" dedi.
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